В Энгельсе женщина попросила у подруги телефон позвонить и продала его

В Энгельсе 40-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже телефона.

По ее словам, 12 марта в кафе на проспекте Космонавтов знакомая попросила телефон Xiaomi, чтобы позвонить, и не вернула.

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимую за кражи 36-летнюю женщину. Оказалось, что она уже успела продать смартфон неизвестному. Злоумышленницу отправили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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