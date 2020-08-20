Похороны в Степном обернулись пожаром

В поселке Степное Советского района Саратовской области горела квартира.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС регионе, сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:42.
Загорелась однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажки по улице Рабочая. Площадь пожара составила 1 кв. м — горел телевизор.
- Предположительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении обрядов, — отметили в ГУ МЧС.
Известно, что в квартире скончался человек, проходило ритуальное прощание с усопшим. Во время обряда упала свеча. Возгорание удалось потушить своими силами до прибытия пожарных.
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