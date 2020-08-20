Пьяный мужчина напал на полицейского у Сенного рынка

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в нападении на полицейского.

Следствие считает, что днем 16 августа гражданин находился возле Сенного рынка и был пьян. Его заметили полицейские, которые попытались отвести его в отдел полиции. Однако мужчина сначала пригрозил одному из них, а потом ударил его рукой в грудь.

Расследование продолжается.

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