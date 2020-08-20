Алкоголичка из Саратова отказалась забирать дочь из социального центра

Жительницу Саратова лишили прав на восьмилетнюю дочь.

- В воспитании ребенка 32-летняя женщина не участвует, пьет, пренебрегает основными потребностями дочери. В сентябре 2019 года она оставила девочку дома одну, после чего ее забрали в социально-реабилитационный центр сотрудники ПДН, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Пока дочь была на попечении государства, мать ни разу не явилась в учреждение и не звонила ей.

Суд по иску прокурора лишил женщину родительских прав.

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