Николай Панков: Самые сложные участки трассы Саратов — Озинки отремонтируют в этом году

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В 2020 году должен завершиться ремонт 76 км трассы Саратов — Озинки.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы России Николай Панков. Он напомнил, что дорога была передана на федеральный уровень по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Много вопросов и обращений от жителей поступает по строительству дороги на Озинки. И на самом деле люди видят, что фактически ее строят заново. Лично проехал ее всю. Сдача ее планировалась в 24 году. Увеличили количество техники, механизмов. Обеспечили стройку инертными материалами. Сдача всего объекта будет на следующий год. Жителей волнует осень. Так как дорога, где они ездят в Саратов через Пугачев, 24 км — это грунтовка. Объездная вдоль трассы тоже станет непроезжей. Поэтому к октябрю вся часть дороги, где есть объезд, будет в асфальте и построена. Это 76 км. До 5 сентября в асфальте до Мокроуса. Положат асфальт в Дергачевском, Ершовском, Озинском районах. Останется часть дороги в следующем году общей протяженностью 90 км. Дорогу перекрывать не станут. Небольшие участки будут вскрывать по полосам. Как только уложат один слой, движение сразу запустят. Этот год самые сложные участки уже пройдут. Дорога, согласитесь, качественная и необходимая, — отметил Николай Панков.

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Также он добавил, что сельскую дорогу, по которой возят песок от карьера до трассы в Озинском районе, также приведут в порядок.

- Вдогонку, не немаловажно. Не только жителям, что у трассы проживают. Про сельскую дорогу от карьера до трассы в Озинском районе. По ней песок возят, подрядчик отремонтирует. Это касается 8 сел, где проходит сельская дорога. Вчера с аграриями вечером чай попили. Встреча отдельная, расскажу. Правду скажешь — друга потеряешь. Все хотят оптом и под реализацию. А так быть не может. Расскажу, — пообещал депутат.

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