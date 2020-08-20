Жителя Энгельса осудили за угон автомобиля спустя 11 лет

Саратовский облсуд не стал смягчать приговор осужденному 41-летнему жителю Энгельса.

- В апреле 2010 года его приговорили к 12 годам за убийство, еще раньше его судили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть. В июне 2020 года выяснилось, что в декабре 2009 мужчина, угрожая, угнал машину. Его снова осудили. Окончательный срок — 13 лет лишения свободы в колонии особого режима, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Осужденный попросил смягчить наказание, настаивая, что твердо встал на путь исправления. Однако Энгельсский райсуд отказал ему.

Тогда мужчина подал апелляцию, но Саратовский облсуд также не стал изменять наказание.

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