Саратовский завод выплатил сотрудникам миллионые долги по зарплате

ОАО «Саратовский завод приборных устройств» выплатил 153 работникам долги по зарплате на 4,4 млн рублей.

- Прокуратура провела проверку на ОАО, внесла в адрес руководителя представление и направила в суд иск о взыскании зарплаты, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.

После этого долги перед работниками были погашены.

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