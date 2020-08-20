Мужчина зарезал сожительницу ударом ножа в селе Квасниковка

Убийство произошло в сельском доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Квасниковка Энгельсского района Саратовской области убита 30-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержан подозреваемый — ее 42-летний сожитель.

По версии следствия, вечером 18 августа сожители распивали алкоголь у себя дома и поссорились. Мужчина схватил кухонный нож и ударил женщину в грудь. Она скончалась на месте.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчине предъявлено обвинение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.