Неожиданно выбежавший пешеход на трассе под Саратовом устроил ДТП

В Вольском районе Саратовской области вчера ночью, 19 августа, под колеса автомобиля попал пешеход.

- Авария произошла в 04:50 на 183-м км трассы Р-228. 61-летний водитель «Лады Ларгус» наехал на 33-летнего мужчину, который неожиданно выбежал на проезжую часть, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Пешеход попал в больницу.

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