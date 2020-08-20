На полдня в Саратове перекроют улицу

В Саратове сегодня, 20 августа, перекроют улицу Железнодорожная.
- Для проезда будет закрыт участок от Большой Казачьей до Вавилова. Это связано с ремонтом трубопровода, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».
На месте работ выставят ограждения. Энергетики извиняются перед жителями и автомобилистами за неудобства.
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