Саратов снова получит 129 млн рублей на достройку набережной и пляжа

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о ситуации по строительству новой набережной в Саратове.

Видео с его выступлением опубликовано в группе сторонников Володина в соцсети Instagram.

Вячеслав Володин отметил, что особого внимания требует участок от улицы Провиантская до 2-й Садовой. Он включает в себя пляж, который наконец-то появится в черте города.

- Но некачественная работа и неэффективный подход к строительству привел к тому, что мы сроки ввода в эксплуатацию вынуждены были отложить. Более того, из-за того, что подрядчик попался недобросовестный, а заказчик работу свою выполнил неэффективно, где-то даже безответственно, все это привело к потере ресурсов. 129 млн 883 тыс. рублей область потеряла из-за этого. Средства, ранее выделенные из федерального бюджета, не были израсходованы и ушли в федеральный бюджет, — заявил Володин.

Деньги снова были выделены, отметил председатель Госдумы, и их необходимо будет использовать. По его словам, нужно выполнить работы на участке от Провиантской до ротонды. Это та часть, которая строилась в 2012–2016 годах. Но из-за некачественного выполнения асфальт начал проваливаться.

- Если мы организуем работы более эффективно, это позволит нам на будущий год сдать в эксплуатацию, открыть самое протяженное пешеходное кольцо в центральной части Саратова. Она будет уникальна, потому что будет сочетать набережную, пляжную зону, центральную часть Саратова, исторический центр, и, конечно, улицу Рахова, а также 2-ю Садовую, которая будет замыкать это кольцо и обеспечивать выход на набережную, — отметил Вячеслав Володин.

Он выразил надежду, что те, от кого зависят работа, выполнят ее качественно.

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