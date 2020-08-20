В пруду Дубков массово умирает рыба

Массовая гибель рыбы в Дубках
В пруду поселка Дубки массово погибает рыба.
Об этом сообщил житель Михаил Моисеев в соцсети.
Он рассказал, что 19 августа побывал на бесплатном пруду в Дубках и увидел сотни умерших рыб, всплывших на поверхность.
- Предположительно, побывали браконьеры с электроудочками. Возможно, рыба сдохла от заражения. Заражение поверхностное, визуально заметно по типу сдохшей рыбы, — отметил Михаил Моисеев.
В комментариях высказывается также мнение, что рыба могла задохнуться от нехватки кислорода.
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