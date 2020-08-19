В Аткарске спасатели освободили из перевернувшегося авто двух человек

Автомобиль перевернулся в Аткарске. Фото Саратовской областной службы спасения

В Аткарске перевернулся автомобиль ВАЗ-2115.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла в районе местного дома престарелых.

В салоне оказались зажаты два человека — водитель и пассажир. Потребовалась помощь спасателей, чтобы освободить пострадавших. Их передали медикам скорой.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

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