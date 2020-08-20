Сегодня в Саратовской области подует северо-восточный ветер

В Саратовской области сегодня, 20 августа, ожидается погода с переменной облачностью без осадков.

- Температура днем поднимется до +20…+25 градусов, по Саратову — до +23, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 13 м/с.

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