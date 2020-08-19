Автобусы до Светлого будут останавливаться чаще

Автобус маршрута №491 будет ездить по-новому.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, такое решение было принято по просьбам жителей.

Автобусы курсируют от железнодорожного вокзала в Саратове до поселка Светлый. С 20 августа на пути появятся две новых остановки: «Новое кладбище» и «Поворот на Сторожевку».

Уже имеющийся остановочный пункт «Сторожевка (магазин)» переименован в «Сторожевка (администрация)».

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