Грузовик с мусором перевернулся в Энгельсе

Грузовик перевернулся в Энгельсском районе. Фото группы "Энгельс онлайн"

В Энгельсе Саратовской области перевернулся грузовик с мусором.

Как сообщают очевидцы в соцсети, авария произошла около остановки «Дачи».

На присланных фото и видео запечатлено, что у грузовика перевернулся один из полуприцепов. Из кузова высыпался мусор. Остальные участники движения вынуждены объезжать место ДТП по обочине.

Из кузова высыпался мусор. Фото группы "Энгельс онлайн"

- Никто не пострадал, – сообщил анонимный автор поста в группе «Энгельс онлайн».

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