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Грузовик с мусором перевернулся в Энгельсе

Пострадавших нет
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Грузовик перевернулся в Энгельсском районе. Фото группы "Энгельс онлайн"

Грузовик перевернулся в Энгельсском районе. Фото группы "Энгельс онлайн"

В Энгельсе Саратовской области перевернулся грузовик с мусором.

Как сообщают очевидцы в соцсети, авария произошла около остановки «Дачи».

На присланных фото и видео запечатлено, что у грузовика перевернулся один из полуприцепов. Из кузова высыпался мусор. Остальные участники движения вынуждены объезжать место ДТП по обочине.

Из кузова высыпался мусор. Фото группы "Энгельс онлайн"

Из кузова высыпался мусор. Фото группы "Энгельс онлайн"

- Никто не пострадал, – сообщил анонимный автор поста в группе «Энгельс онлайн».

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ДТП