Грузовик с мусором перевернулся в Энгельсе

Грузовик перевернулся в Энгельсском районе. Фото группы "Энгельс онлайн"
В Энгельсе Саратовской области перевернулся грузовик с мусором.
Как сообщают очевидцы в соцсети, авария произошла около остановки «Дачи».
На присланных фото и видео запечатлено, что у грузовика перевернулся один из полуприцепов. Из кузова высыпался мусор. Остальные участники движения вынуждены объезжать место ДТП по обочине.
Из кузова высыпался мусор. Фото группы "Энгельс онлайн"
- Никто не пострадал, – сообщил анонимный автор поста в группе «Энгельс онлайн».
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