Соцработникам Саратовской области в период пандемии выплатили 335 млн рублей

Сотрудникам социальных учреждений Саратовской области за особые условия работы в период пандемии выплатили почти 335 млн рублей.

- Из-за распространения коронавируса дома-интернаты, дома престарелых и инвалидов и другие перешли на закрытый режим работы. Чтобы обезопасить проживающих, сотрудники начали работать посменно, не покидая своих рабочих мест в течение двух недель. Выплаты предназначались им, — рассказали «КП-Саратов» Минтруда области.

В августе в подобном режиме трудились 1,4 тыс. специалистов.

Из федерального бюджета на выплаты им выделили 212,1 млн рублей, из областного — 122,7 млн рублей.

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