Начальник полиции Саратова ответит на вопросы жителей

Начальник саратовской полиции Андрей Чепурной проведет прямую линию.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, она состоится завтра, 20 августа, с 15:00 до 16:30.
Андрей Чепурной ответит на вопросы граждан в рамках своей компетенции.
Позвонить можно по телефонам: 8 (8452) 74-70-47 и 8 (8452) 74-70-75.
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