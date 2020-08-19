В саратовском минобразе пояснили, какие справки нужны переболевшим ученикам

Школьники будут изолироваться если у них обнаружат повышенную температуру Фото: Алена МАРТЫНОВА

В саратовской областной думе 19 августа и.о. министра образования региона Елена Нерозя дала пояснения депутатам, по особенностям обучения в режиме не снятых ограничений по коронавирусу.

Она разъяснила, что справку от врача ребенок должен предоставлять, как и ранее, если пропустил свыше трех дней по болезни. Никаких других дополнительных справок родителям оформлять не нужно. А вот если у ребенка в школе обнаружат температуру, родителям придется за ним вернуться и забрать.

- Если ребенок перенес заболевание или был контактным, ему нужна справка, как и обычно - спустя после трех дней пропуска. Никаких других справок ученикам приносить не нужно.

Что касается вакцинации, это лучше обратиться к минздраву, мы будем также следовать их рекомендациям. Конечно, лучше привиться для профилактики и безопасности своего здоровья. В отношении несовершеннолетних детей решение о прививках от коронавируса принимают родители. Были пока только предварительные рекомендации.

Родители могут привести детей в школы, но, если они сами будут в масках. И только до входа в школу, чтобы передать его из «рук в руки». Потом он будет проходить термометрию.

Если обнаружится температура выше 37,1, то ребенка отправят в определенное помещение, специально для этого созданное (типа медпункта – прим. ред.), где перепроверят несколько раз температуру, а после вызовут родителей. Если они не смогут прийти, то ребенка передадут сотрудникам минздрава, - рассказала и.о. министра образования.