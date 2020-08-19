Юноша из Вольска обнес чужую дачу и отделался условным сроком

В Вольске Саратовской области суд оставил на свободе несовершеннолетнего вора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, приговор был вынесен 18-летнему парню, но в момент преступления ему было 17 лет.

22 мая прошлого года он с приятелем-ровесником забрались на чужой дачный участок. Ломом и гвоздодером вскрыли створки окна и вытащили из дома имущество на 23 тыс. 780 рублей.

Для перевозки вещей они вызвали грузовую «Газель», но в момент погрузки их заметил сосед. Юноши попытались убедить его, что все это они нашли. Мужчина засомневался и решил проверить ближайшие участки. Он нашел тот, что был обворован и позвонил его владельцу. Хозяин имущества нашел его в ближайшем пункте приема металла, а камеры наблюдения позволили установить злоумышленников.

Один из злоумышленников признал вину. Он отделался условным сроком на шесть месяцев.

Второй юноша был призван в армию, и его дело выделено в отдельное производство.

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