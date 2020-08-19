Пенсионер на «семерке» погиб в столкновении с автобусом под Энгельсом

В легковушке погиб водитель
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В поселке Пробуждение под Энгельсом столкнулись ВАЗ-2107 и пассажирский автобус маршрута №274б.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась на улице Придорожная, 10.
По предварительной версии, 70-летний водитель легковушки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, которым управлял 46-летний мужчина.
Водитель «семерки» погиб на месте. В автобусе никто не пострадал.
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