Пенсионер на «семерке» погиб в столкновении с автобусом под Энгельсом

В легковушке погиб водитель Фото: ГИБДД по Саратовской области

В поселке Пробуждение под Энгельсом столкнулись ВАЗ-2107 и пассажирский автобус маршрута №274б.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась на улице Придорожная, 10.

По предварительной версии, 70-летний водитель легковушки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, которым управлял 46-летний мужчина.

Водитель «семерки» погиб на месте. В автобусе никто не пострадал.

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