Дежурства в школьных столовых возложат на учителей физкультуры, музыки и рисования

Учителям хотят добавить дежурств в столовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Рахманова заявила, что вопрос дежурства в школьных столовых и накрывание столов сейчас обсуждается с поставщиками питания. Об этом она заявила на совещании в областной думе 18 августа.

- Дежурство в столовых для учащихся отменяется абсолютно. Возможно, пройдет подорожание, если этим могут заняться поставщики, чтобы их официанты накрывали столы. Мы понимаем, что один классный руководитель не справится, дежурный — тоже. Поэтому школы могут сделать в рамках того, что нет четкого распределения звонков — уплотнить уроки физкультуры, музыки и ИЗО или перенести их на субботу, чтобы эти преподаватели могли дежурить и следить за учениками, - заявила Рахманова.

Это предложение вызвало бурные протесты со стороны участников совещания.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что учителя и так обязаны следить за учениками, и так всегда дежурили по этажам.

- Мы всего лишь усиливаем, а не даем допнагрузку. Его рабочий день не увеличивается. Если раньше условный учитель физкультуры дежурил два раза, теперь он может дежурить четыре, - сказала Рахманова.

И.о. министр образования Елена Нерозя со своей стороны пояснила, сколько раз будут питаться ученики.

Бесплатное питание в школе будут получать лишь ученики начальной школы, речь идет только о завтраках.

- Бесплатное питание представляет собой завтрак и обед. Но для первоклассников и начальной школы - завтрак. Одноразовое питание в день. Для старшеклассников и завтрак, и обед должен быть предусмотрен. Но это обязанность родителей! – подчеркнула министр.

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