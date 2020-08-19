Охота на уток и вальдшнепов в Саратовской области открывается в субботу

Открывается охота на уток Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области через несколько дней откроется охота на пернатую дичь.

Как сообщил сегодня на брифинге председатель комитета охотничьего хозяйства Игорь Потапов, сезон начнется 22 августа и продлится до 30 ноября.

Примечательно, что в этом году сроки оказались сдвинуты. Начало перенесено на неделю позже из-за высокой пожарной опасности.

Добычей могут стать утки, куропатки, вальдшнепы, бакланы. Предполагается, что будет выдано около семи тыс. разрешений.

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