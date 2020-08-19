Подросток с ожогами 70% тела попал в больницу в Саратове

В Татищевском районе Саратовской области ожоги 70% тела получил 14-летний подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава в ожоговый центр в Саратове мальчика доставили в тяжелом состоянии с электротравмой.

По предварительным данным, подросток зацепился за провода, когда катался на крыше электрички.

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