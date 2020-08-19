Краснокутские полицейские сняли с поезда в Воронеже преступника в федеральном розыске

В Краснокутском районе Саратовской области полицейские раскрыли мошенничество.

- Примечательно, что действующие лица – не местные жители. Потерпевшая — жительница Чечни, а подозреваемый из Краснодарского края, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

В июле 2018 года женщина купила различную бытовую технику, которую нашла на одном из сайтов. Она перевела продавцу на указанные им карты 734 тыс. рублей, но товара не дождалась.

В полицию она пошла по месту жительства, но к делу подключились краснокутские правоохранители, так как следы злоумышленника нашли тут.

Личность 31-летнего мужчины установили, несмотря на то, что он заметал следы: пользовался не своими картами, а квартирной хозяйки и таксиста.

Уроженец Краснодарского края уже успел уехать из Саратовской области, его объявили в федеральный розыск и сняли с поезда в Воронеже.

Доставленный в Красный Кут подозреваемый свою вину признал и даже немного возместил ущерб. Ему выписали подписку о невыезде.

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