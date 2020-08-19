Пьяная женщина в Саратове напала на сотрудницу полиции

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее подозревают в нападении на сотрудника полиции.

Следствие считает, что днем 13 августа она позвонила в полицию и заявила о краже телефона и денег. По мнению женщины, преступление совершил ее 23-летний сожитель.

Однако, когда полицейские приехали для выяснения обстоятельств, женщина оказалась пьяна. Кроме того, она устроила скандал – ей не понравилось, что опрашивают ее мать.

Женщина схватила сотрудницу полиции за форму и начала угрожать.

Расследование дела продолжается.

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