Министр разъяснила, как организуют учебу в саратовских школах с 1 сентября

Школьники обойдутся без звонков
Фото: Дарья Вострикова
На совещании в Саратовской областной думе и.о.министра образования Елена Нерозя ответила на основные вопросы об организации учебы школьников с 1 сентября.
Всего в классы 1970 школ пойдут 250 тыс. школьников, из них 26 тыс. – первоклассники.
Все школы проверяли на пожарную безопасность, - акты готовности из-за замечаний МЧС не получили еще семь учреждений. В настоящий момент проводится проверка систем оповещения.
В учреждениях будет проводится генеральная уборка не реже раза в неделю, утренние фильтры и термометрия – ежедневно. За счет средств областного бюджета на это потрачено 14,7 млн рублей, запасов средств профилактики, хватит на два месяца. потом потребуется еще 490 млн рублей на антисептики, меры профилактики и т.д.
- Основные требования: меры профилактики, а также маски и перчатки ТОЛЬКО для работников пищеблока, дети и учителя будут без масок. Термометрия от 37,1 и выше - регистрация в спецжурнал. При нормальной температуре дети в школах считаются здоровыми.
Работа школ будет идти в первую и вторую смену - между ними будет профилактическая уборка помещений. Для учеников вводится распределение по потокам, социальная дистанция, график посещения столовой. Все входы будут задействованы в школах для разделения потоков учеников, - рассказала Нерозя.
Звонки на уроки и перемены отменяются.
По горячему питанию все меры приняты, меню согласовано с Роспотребнадзором, на сайте оно будет к 25 августа.
По словам Елены Нерозя 13689 классных руководителей буду получать допвыплаты.
Кадровые вопросы решаются сейчас на новых рабочих местах в школах поселков Авиатор, в Приволжском и в Дубках.
- На 1 сентября будет сохранена торжественная обстановка, тем более к 75-летию победы, но дети будут по классам. Линеек в актовых залах и во дворах не будет, - напомнила и.о. министра.
Работает круглосуточный режим горячей линии.
Телефоны Горячей линии министерства образования:
8 8452 49-93-14
49-19-60
49-21-07
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