Жители Саратова ищут развлечений и праздников

Саратовцы хотят веселиться Фото: Ольга Симонова

Жители Саратова все чаще ищут развлечений. Такой вывод можно сделать из запросов горожан в интернете.

Растет спрос на организацию вечеринок, праздников и семейных торжеств. Так, в июле по сравнению с маем он увеличился на 124%. А за год – на 49%.

В среднем по стране с мая по июль спрос на организацию праздников вырос на 99%. А за год – на 70%.

Такие выводы сделали эксперты Авито Услуги после анализа поисковых запросов.

- Очевидно, что россияне устали от изоляции и хотят повеселиться и провести время с родными и друзьями, особенно на фоне слухов о второй волне пандемии, – считает управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

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