Избитая пациентом в Энгельсском районе фельдшер опубликовала фото в соцсети

Девушка фельдшер подверглась нападению, приехав к пациенту
Пострадавшая от рук пьяного пациента фельдшер Альбина в Энгельсском районе опубликовала фото в соцсети.
- Вот как избивают сотрудников скорой помощи, — подписала снимок девушка.
Избитая фельдшер опубликовала снимок в соцсети
Напомним, инцидент произошел вчера, 18 августа. На вызов о высоком давлении к 47-летнему мужчине в селе Узморье прибыла бригада из двух фельдшеров и водителя.
От пациента пахло алкоголем, но это не остановило медиков, и когда одна из них нагнулась к гражданину, он ударил ее головой по носу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
- Происходят из ряда вон выходящие вещи, — рассказал на координационном совете при губернаторе области первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, комментируя ситуацию.
Он отметил, что такое отношение пациентов может отвратить медиков от работы.
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