Избитая пациентом в Энгельсском районе фельдшер опубликовала фото в соцсети

Девушка фельдшер подверглась нападению, приехав к пациенту

Пострадавшая от рук пьяного пациента фельдшер Альбина в Энгельсском районе опубликовала фото в соцсети.

- Вот как избивают сотрудников скорой помощи, — подписала снимок девушка.

Избитая фельдшер опубликовала снимок в соцсети

Напомним, инцидент произошел вчера, 18 августа. На вызов о высоком давлении к 47-летнему мужчине в селе Узморье прибыла бригада из двух фельдшеров и водителя.

От пациента пахло алкоголем, но это не остановило медиков, и когда одна из них нагнулась к гражданину, он ударил ее головой по носу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

- Происходят из ряда вон выходящие вещи, — рассказал на координационном совете при губернаторе области первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, комментируя ситуацию.

Он отметил, что такое отношение пациентов может отвратить медиков от работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.