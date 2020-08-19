Общественник заявил об опасной дорожной разметке в Саратове

Общественники остались недовольны разметкой на дорогах Саратова. Фото Виктории Поповой

В Саратове члены Общероссийского народного фронта провели рейд по дорогам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в выезде приняли городские чиновники и представители ГИБДД. Представителей подрядных организаций замечено не было.

Главной темой рейда стала оценка состояния дорожной разметки и, как следствие, безопасность движения. Кроме того, общественники осмотрели остановочные павильоны.

Сразу была отмечена типичная проблема для Саратова – знак «Стоп» висит под светофором, хотя он должен быть расположен за несколько метров. Еще один казус: рабочие начали наносить разметку, не завершив ремонт дороги

Знаки на Буровой. Фото Виктории Поповой

- В части старого Саратова должна «включаться логика», а не правила, потому что все организовано плохо, – считает глава регионального исполкома Олег Шаров.

Однако с ним не согласился ведущий специалист комитета дорожного хозяйства администрации города Сергей Елисеев. Он уверен, что «в Саратове с новой разметкой все хорошо».

- Разметку на Соколовой мы принимаем за идеал, – согласился Шаров, но другие участки вызвали у него недоумение.

Разметка на Соколовой. Фото Виктории Поповой

Например, вблизи площади Ленина частично стерся пешеходный переход. А на кольце по улице Буровая знаки «Уступите дорогу» висят на равнозначных дорогах. Есть примеры, когда переход упирается в забор.

Рейд во многом свелся к препирательству между Шаровым и Елисеевым, каждый отстаивал свою точку зрения. Участник ОНФ уверен, что в Саратове к разметке относятся наплевательски, это создает опасность для водителей и пешеходов. Муниципальный чиновник сослался на то, что городская казна не может позволить себе качественную разметку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.