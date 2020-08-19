Саратовцы рассказали, насколько сильно они любят семечки

В Саратове семечки любят не только люди, но и голуби Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова рассказали, насколько сильно любят семечки и как часто их едят.

Исследовательское агентство Zoom Market провело опрос на эту тему.

Респондентам задавали вопросы: Скажите, вы любите семечки? При каких обстоятельствах и где вы их едите? Были опрошены 2,4 тыс. человек по телефону и лично.

Саратов в рейтинге из 20 городов оказался на 11-м месте. Больше всего семечки употребляют жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Москвы.

Основная часть опрошенных россиян любят грызть семечки дома, таких 74%, на улице — 24% и дома — 2% респондентов.

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