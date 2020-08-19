В Энгельсе девочку-воровку отправили в колонию на три года

В Энгельсе Саратовской области осудили 17-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в краже и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

- Ночью 11 ноября 2019 года девушка в квартире на улице Мясокомбинат в Приволжском украла чужой мобильный телефон за 25 тыс. рублей. Также 24 декабря она украла из жилища в микрорайоне «Энгельс-19» мобильник за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

После совершения преступлений подросток подалась в бега. Ее объявили в федеральный розыск.

Задержать гражданку смогли только 16 марта 2020 года. Полицейские доставили ее в отдел и при личном досмотре нашли 15 свертков с неизвестным веществом. Впоследствии оказалось, что это синтетический наркотик. Злоумышленница хотела его сбывать.

Свою вину девушка признала полностью. Суд отправил ее в воспитательную колонию на три года.

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