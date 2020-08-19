Сотрудница магазина на Азина продала подростку пиво

Сотрудницу магазина в Заводском районе Саратова оштрафовали за продажу пива ребенку.

- Примерно в 20:23 10 января 2020 года оператор торгового зала магазина «Гроздь» на улице Азина продала 17-летнему подростку две пол-литровые бутылки пива «Жигули Барное Бархатное», — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прокуратура по данному факту провела проверку. На женщину возбудили административное дело. Врио главного государственного санитарного врача Саратова выписал нарушительнице штраф 30 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.