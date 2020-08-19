Главврач «скорой» в Энгельсе прокомментировал нападение на фельдшера: Врачи едут помогать людям, а не бороться с ними

Фельдшеру скорой помощи, на которую напал пациент в селе Узморье Энгельсского района окажут материальную помощь. Об этом главный врач Энгельсской станции скорой помощи Алексей Романов рассказал в комментарии «АиФ-Саратов».

Сейчас пострадавшая молодая девушка находится в стационаре, где ей оказывают всю необходимую помощь.

- На выезд в селе Узморье 18 августа была бригада из двух фельдшеров и водителя. 47-летний пациент изначально был агрессивно настроен. Утверждать, что мужчина был пьян, я не могу, но в квартире чувствовался запах алкоголя. В результате мужчина ударил девушку-фельдшера головой в лицо», — рассказал Алексей Романов.

Предугадать подобную ситуацию никто не может, считает главврач «скорой». В связи с частыми подобными случаями для врачей проводят специальные тренинги.

- Оснащать сотрудников скорой помощи дубинками мы не собираемся. Врачи едут оказывать помощь пациенту, а не бороться с ним, — добавил Романов.