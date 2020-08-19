Иностранец завербовал жительницу Саратова для вступления в ряды террористов

ФСБшники Саратовской области поймали иностранца, планирующего вступить в ряды запрещенной в России террористической организации.

- Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона обрабатывал идеологией пользователей интернета и завербовал жительницу Саратова для вступления в ряды, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ по Саратовской области.

Мужчину поймали оперативники ФСБ, а после суд приговорил к семи годам колонии строгого режима.

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