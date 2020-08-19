Володин предложил наказать и выгнать заказчиков строительства Дворца водных видов спорта в Саратове

На закрытой встрече с властями Саратова и области, а также с подрядчиками строительства многочисленных объектов в регионе председатель ГД Вячеслав Володин жестко высказался по поводу заказчиков строительства Дворца водных видов спорта. Очередную порцию видео с закрытой встречи, которая прошла 10 августа, опубликовали в группе сторонников Володина в Инстаграме.

- Если у нас Дворец водных видов спорта не будет завершен в этом году, мы никогда его не достроим. А если и будем достраивать, то только за счет тех средств, которые вам придется искать самостоятельно. Вы меня просили, вы говорили, что ситуация тупиковая, необходимы деньги. Деньги — почти миллиард был выделен. Это только ошибка заказчика. Выгонять надо таких, наказывать надо. Потому что по-другому мы с вами не достигнем эффективных решений, — заявил Володин.

Заказчиком строительства Дворца водных видов спорта выступает Государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства». На строительстве объекта, которое должно завершиться в этом году, отставание по срокам превышает два месяца.