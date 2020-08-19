В Саратове очередной грузовик застрял под «мостом глупости»

В Саратове под «мостом глупости» во Фрунзенском районе застрял очередной грузовик.

Фура смогла проехать почти весь мост, но не пролезла уже на выезде, ведь ее габариты превышают допустимые 3,5 метра.

Из-за инцидента в этом месте образовалась серьезная пробка, которая только увеличивается, она уже распространилась на улицу Рабочая, Белоглинские проезды.

Напомним, это не первый подобный случай. Грузовики часто застревают под «мостом глупости».

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