Саратовец пытался передать в колонию наркотики с картофелем

Жителя Саратова осудили за покушение на приобретение наркотика. 19-летний парень уже отбывал срок.

- Утром 29 марта 2002 года осужденный за кражу в колонии-поселении Красноармейского района купил в мессенджере через телефон наркотик. Получив адрес закладки, он попросил знакомого, который ни о чем не догадывался, забрать сверток и перекинуть через ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Мужчина забрал сверток с клубнем картофеля, внутри были три пакетика с «синтетикой» общей массой 6,14 грамма.

При передаче наркотиков вечером 1 апреля молодого человека задержали сотрудники колонии.

Суд отправил злоумышленника на три года в колонию общего режима.

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