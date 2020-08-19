Саратовец пытался передать в колонию наркотики с картофелем

Жителя Саратова осудили за покушение на приобретение наркотика. 19-летний парень уже отбывал срок.
- Утром 29 марта 2002 года осужденный за кражу в колонии-поселении Красноармейского района купил в мессенджере через телефон наркотик. Получив адрес закладки, он попросил знакомого, который ни о чем не догадывался, забрать сверток и перекинуть через ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Мужчина забрал сверток с клубнем картофеля, внутри были три пакетика с «синтетикой» общей массой 6,14 грамма.
При передаче наркотиков вечером 1 апреля молодого человека задержали сотрудники колонии.
Суд отправил злоумышленника на три года в колонию общего режима.
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