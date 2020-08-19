В Саратове до 20 сентября снесут три аварийных дома

В Саратове снесут три аварийных дома Фото: Екатерина Семенова

В Саратове снесут три аварийных дома.

Администрация Ленинского района объявила на сайте «Госзакупок» аукцион стоимостью более 14,6 млн рублей. Подрядчик должен будет снести дома до 20 сентября 2020 года.

Речь идет о зданиях на Производственной, 13а, проспекте Строителей, 38а и 38Б.

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