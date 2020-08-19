Прокуроры нашли нарушения в зоопарках Саратовской области

Некоторые зоопарки Саратова и области работали с нарушениями Фото: Юлия КЕКОВА

Прокуратура Саратовской области нашла нарушения в зоопарках региона.

- Были проведены проверки. Оказалось, что не соблюдаются требования законодательства, санитарные и ветеринарные правила, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.

В Аткарском районе нашли нарушения в муниципальном зоопарке от МУК «Районный культурный центр». Администрация зоопарка не принимала никаких мер, чтобы предупредить укусы животными посетителей, в частности, детей. В адрес главы района внесено представление.

В Балакове при содержании конного клуба сотрудники МБУ «Натальинская служба благоустройства и водоснабжения» нашли неправильно хранящиеся лекарства для животных. Руководителю учреждения внесли представления.

Всего выявили 13 нарушений, в том числе в зоопарках Октябрьского района Саратова, Хвалынском и Пугачевском районах.

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