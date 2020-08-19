Реабилитационные центры для детей в Саратовской области возобновили работу

В Саратове, Марксе, Ершове и Вольске Саратовской области возобновили работу реабилитационные центры для детей.

- В Вольском центре услуги по реабилитации детей предоставляются пока только на дому, а в остальных трех городах — в полустационарной форме с амбулаторным пребыванием, а также на дому, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Однако в связи с распространением коронавируса работа ведется только по предварительной записи с соблюдением масочного режима и обработкой бактерицидными лампами.

Напомним, вчера также стало известно о скором открытии бассейнов в области и катков.

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