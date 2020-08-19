Водитель в Саратове «сдал» в ГИБДД лихача на автобусе

На пересечении улиц Кутякова и Радищева в Саратове водитель автобуса малой вместимости решил опередить большой автобус другого маршрута. Когда с первого раза у него это не вышло, так как дорога сужена из-за работ коммунальщиков, он пошел на обгон, для чего пересек двойную сплошную и выехал на встречку.

Все это попало в объектив камеры видеорегистратора, установленного на автомобиле, который двигался следом. Его водитель решил, что такие нарушения не должны оставаться безнаказанными, и отправил видеозапись в ГИБДД.

Как сообщили в ГУ МВД региона, по номеру автобуса лихача быстро вычислили.

Наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей не заставило себя ждать.