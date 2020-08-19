Полиция задержала избившего фельдшера «скорой» дебошира в Энгельсском районе

На фельдшера «скорой» напал пациент
Фото: Ольга Симонова
Дебошир, напавший на фельдшера скорой помощи в селе Узморье Энгельсского района вчера днем, 18 августа, задержан.
По информации ГУ МВД по Саратовской области, в отношении него организовали проверку.
Напомним, происшествие случилось в селе Узморье. Сотрудники «скорой» прибыли на вызов о высоком давлении. Однако 47-летний мужчина, от которого исходил запах алкоголя, напал на фельдшера и ударил ее.
Как рассказал «КП-Саратов» советник министра здравоохранения области Александр Колоколов, сейчас пострадавшая девушка находится в больнице. Ее состояние ближе к удовлетворительному.
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