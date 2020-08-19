В Саратовской области за сутки зарегистрировали еще 95 больных коронавирусом

За сутки к общему числу зараженных коронавирусом в Саратовской области прибавилось еще 95 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области, по данным на утро 19 августа, выявили еще 95 зараженных коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, общее число зараженных составило 11 211, а выздоровевших — 7 083. За сутки вылечились от COVID-19 134 человека.

Новые случаи выявили в Саратове — 52, Энгельсском районе — пять, Базарно-Карабулакском, Балаковском и Вольском — по четыре и еще в 14 районах, где трое и менее заболевших.

Коронавирус с пневмонией протекает у 62 выявленных за сутки пациентов, бессимптомно болезнь проходит у 14 человек, с признаками ОРВИ находятся 19.

При этом почти половина новых зараженных — это люди старше 60 лет. Таких 43. Также COVID-19 выявили у трех детей до 14 лет и трех подростков — 15–17 лет.

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