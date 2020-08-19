Аэропорт «Гагарин» отметил первый день рождения

Аэропорту «Гагарин» в Саратовском районе исполнился год Фото: Юлия КЕКОВА

Вчера, 18 августа, аэропорту «Гагарин» в Саратовском районе исполнился год.

Напомним, первый технический рейс воздушная гавань приняла в 2019 году в этот день, а 20 августа прошлого года туда прибыли первые пассажиры.

Общая площадь пассажирского терминала аэропорта — 23 тыс. кв. м. Пропускная способность составляет 570 пассажиров в час и 1 млн — в год.

Напомним, аэропорт в 2019 году осмотрел президент Владимир Путин. Он отметил, что «Гагарин» занимает особое место.

Владимир Путин осмотрел аэропорт «Гагарин». Фото Дмитрия Серова

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