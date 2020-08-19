В результате массовой аварии в Саратове пострадал проходивший мимо мужчина

ДТП на Жуковского. Фото ГИБДД Саратова

В Кировском районе Саратова днем 18 августа случилось массовое ДТП.

В ГИБДД города уточнили, что в 15:25 у дома №23 по улице Жуковского 32-летний водитель Mercedes E200 лихо маневрировал и столкнулся с пикапом Луаз-969м. После удара иномарка, поменяв направление, ударила еще два автомобиля — «Волгу» и «Газель». По пути Mercedes сбил пешехода.

В автомобилях никто не пострадал, а вот случайному прохожему понадобилась помощь медиков. С травмами 55-летнего мужчину госпитализировали.