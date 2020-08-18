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Сколько заработали депутаты гордумы Саратова

Председатель гордумы Саратова заработал в 25 раз меньше, чем самый богатый депутат
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Депутаты гордумы Саратова старались не шокировать избирателей доходами

Депутаты гордумы Саратова старались не шокировать избирателей доходами

Председатель Саратовской городской думы единоросс Виктор Малетин по итогам 2019 года отчитался о доходе в 1,51 млн рублей.

Этого, за вычетом ежедневных нужд, едва хватит на содержание и налоги по дому площадью 158,8 кв. метров, трехкомнатной квартире 62,8 кв. метров, садовому участку в 797 кв. метров и оплату двух гаражей, а также эксплуатацию автомобиля Nissan Qashqai. Возможно поэтому в прошлом году Малетин купил более непритязательный и экономичный ВАЗ-2101.

Зампред гордумы, глава комиссии по промышленности, транспорту, связи и торговле, бывший начальник управления почтовой службы Саратовской области, единоросс Анатолий Серебряков отчитался за год в 1,789 млн рублей дохода.

Председатель комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения, единоросс Александр Янклович за 2019 год получил доход в размере 2, 082 млн рублей.

Председатель комиссии по вопросам соцсферы, главный врач ожогового центра, единоросс Николай Островский заработал в прошлом году 2 млн 146 тысяч рублей.

Председатель комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам, единоросс Дмитрий Кудинов отчитался о доходе за прошлый год в 2 млн 170 тысяч рублей.

Председатель комиссии гордумы по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам, единоросс, ректор медуниверситета Владимир Попков заработал в 2019 году 4 млн 139 тысяч рублей.

В самом большом доходе среди депутатов гордумы не постеснялся признаться представитель «Справедливой России», бизнесмен Максим Самсонов. Он заявил доход за 2019 год в 36,9 миллиона рублей.

Самый «бедный» по итогам 2019 года депутат саратовской гордумы – коммунист Дмитрий Сорокин с официальным доходом в 384 тысячи рублей.

Отметим, что боксер-депутат Артем Чеботарев, ставший самым «бедным в 2018 году увеличил свой доход в 2019 году более чем в шесть раз и задекларировал 1,3 млн рублей.