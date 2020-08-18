В Саратовской области к 1 сентября откроются три новых школы

К 1 сентября в Саратовской области откроются две школы и одна пристройка.

Губернатор Валерий Радаев поинтересовался у и.о. министра образования Елены Нерозя на заседании координационного совета, в какой стадии процесс.

- Мы все прилагаем массу усилий, чтобы эти учебные заведения 1 сентября приняли детей. Сейчас завершаются строительные работы по отдельным объектам получают разрешительные документы, — пояснила Елена Нерозя.

Это будут две школы на 1000 и 800 мест, а также пристройка на 300 мест в Дубках.

- Всем, от кого зависит, просьба обязательно помочь, чтобы сбоя никакого не было, — сказал Валерий Радаев. Он поручил взять этот вопрос на особый контроль.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.