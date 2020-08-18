Чтобы в Саратовской области уложиться в сроки по нацпроектам, придется строить в три смены

Валерий Радаев в очередной раз пояснил подчиненным важность выполнения нацпроектов Фото: Александр Уриевский

На совещании координационного совета 18 августа губернатор Радаев признал, что критическое отставания по реализации трех ключевых жилищных программ ставит под сомнение профессионализм и личную ответственность должностных лиц регионального правительства.

Гукбернатор еще раз пояснил подчиненным, почему приоритетные национальные проекты так называются – потому что касаются широких масс населения.

- Только по программе аварийного жилья до конца следующего года нужно переселить 9 тысяч человек! При этом в текущем году освоить почти 2 млрд рублей федеральных средств! Если с задачей не справимся, мало того, что войдем в черный список, но и возникнут трудности с получением денег. А всего по трем программам – свыше шестнадцати с половиной тысяч граждан, перед которыми нам необходимо выполнить взятые обязательства. Если люди не будут видеть практических усилий власти по соблюдению своих законных прав, о каком доверии можно говорить? Создать риски неисполнения программ – это расписаться в собственной недееспособности, - Радаев потребовал от подчиненных работать и заставлять работать других «без выходных и проходных»

При этом он отметил, что работы на всех объектах, включая дороги можно завершить в срок только если начать работать в три смены.

- Три смены – это оптимальный график в условиях запаздывания со сроками и благоприятной погоды. Только так можно нагнать упущенное время. На сегодняшний день ни одной эталонной стройки назвать не могу, везде есть замечания. У каждого зампреда – дорожная карта по своим объектам. И, как я уже сказал, – персональная ответственность, - напомнил в очередной раз о личной ответственности губернатор.