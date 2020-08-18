В Саратовской области ищут пропавшего четырехлетнего мальчика с отцом

ГУ МВД России по Саратовской области разослало ориентировки о пропавшем 43-летнем Александре Семенове из Любани Ленинградской области и его четырехлетнем сыне Андрее. Обоих никто не видел с 28 июля.

Приметы мальчика: на вид четыре года, рост 104 см, светло-русые волосы, овальное лицо. Ребенок был одет в темно-синюю футболку с зеленым рисунком и серые шорты.

Андрей Семенов

Мужчина выглядит на 40–45 лет, рост 176 см, темные волосы, лицо вытянутое, лоб большой, может носить усы или бороду. Семенов был одет в черную футболку с принтом, спортивный костюм черного цвета с ярко-зелеными вставками фирмы Nike, кроссовки черного цвета с белой подошвой фирмы Nike.

Александр Семенов

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8-927-051-37-11, 8 (8452) 99-48-16, — сообщили в саратовском главке.

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